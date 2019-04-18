Karabük'te yoldan çıkan otomobil takla atarak refüje düştü
KARABÜK'te, seyir halinde iken yoldan çıkarak takla attıktan sonra refüje düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, hurdaya dönen otomobilinin resmi çekip, "Buradan da sağ çıktım, lanet olsun kaderime" paylaşımında bulundu.
KARABÜK'te, kendisine doğum günü sürprizi yapmak isterken, yere düşen el yapımı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden eşinin ardından büyük üzüntü yaşayan Cevdet Akgül, geçirdiği trafik kazasında hafif yaralanırken, hurdaya dönen otomobilinin resmi çekip, "Buradan da sağ çıktım, lanet olsun kaderime" paylaşımında bulundu.
D-755 karayolu Hamzalar köyü mevkiinde Ankara yönüne yönüne giden Cevdet Akgül (49) yönetimindeki 66 NH 514 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra refüje düştü.
Ters dönen otomobilden çıkan Akgül, aracının fotoğraflarını görüntüleyip sosyal medya hesabından, "Buradan da sağ çıktım, lanet olsun kaderime" paylaşımında bulundu.
Hurdaya dönen otomobili çekiciyle refüjden kaldırılırken kazayı hafif yaralanarak atlatan Akgül, "Köye giderken azraile meydan okudum ama canımı almadı. Pert olsun otomobil. Canım sağ olmasaydı da otomobil sağlam kalsaydı. Keşke ben ölseydim. Zaten yaşamıyorum. Kısa bir süre önce en sevdiğimi mezara koydum. Yaşamak istemediğim için oldu zaten bu olay" dedi.