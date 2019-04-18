Karabük'te yoldan çıkan otomobil takla atarak refüje düştü

Hurdaya dönen otomobili çekiciyle refüjden kaldırılırken kazayı hafif yaralanarak atlatan Akgül, "Köye giderken azraile meydan okudum ama canımı almadı. Pert olsun otomobil. Canım sağ olmasaydı da otomobil sağlam kalsaydı. Keşke ben ölseydim. Zaten yaşamıyorum. Kısa bir süre önce en sevdiğimi mezara koydum. Yaşamak istemediğim için oldu zaten bu olay" dedi.