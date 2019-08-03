Karabük'te rampada freni boşalan otomobil duvara asılı kaldı

"Bir daha balkona çıkmayacağım"

Üniversite öğrencilerinden Ali Mızrak, “Balkonda yatıyordum. Büyük bir ses çıktı. Bağırarak uyandım. Çok korktum. Çocuklar otomobilin içinde ağlıyordu. Yardıma koştuk. Ölümden döndüm. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Bir daha balkona çıkmayacağım” dedi.