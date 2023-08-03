Karabük'te korkunç kaza! Çarpışan iki araçta 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Bartın Karayolu Eflani yol kavşağında meydana geldi. Eflani ilçesinden Karabük’e seyreden ve kavşağa kontrolsüz bir şekilde çıkan Seda Kaya (36) idaresindeki 55 AKM 967 plakalı Fiat marka otomobil ile Karabük’ten Bartın istikametine seyir halinde olan sürücü adayı Murat Ilgın'ın (29) idaresindeki 06 FZ 3763 Opel marka otomobil çarpıştı.