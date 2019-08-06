Karabük'te kalp krizinden ölen polis 15 günlük bebeğiyle uğurlandı!
KARABÜK'te görevi başında kalp krizi geçirip, yaşamını yitiren polis memuru Yücel Demirci'nin cenaze töreninde (42) eşi, Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine 15 günlük bebeğini koyarak, "“Bebeğini kokla olur mu Yücel’im. Neden bırakıp gittin bizi. Hemen, çabucak niye gittin? Canımın içi. Birden bizi bırakıp gittin Yücel’im." diyerek ağlaması herkesin yürekleri yaktı.
Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görevli polis memuru Yücel Demirci, dün akşam saatlerinde çalıştığı masasında aniden fenalaşarak olduğu yere yığıldı. Yücel Demirci, meslektaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık ekipleri Yücel Demirci'nin ambulansta duran kalbini yeniden çalıştırılmak için yoğun çaba harcadı. Evli ve 3 çocuk babası Yücel Demirci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bugün, Yücel Demirci’nin hastane morgundan alınan Türk bayrağına sarılı tabutu 100. Yıl Mahallesi Bilgekent Camii’ne getirildi. Düzenlenen cenaze törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, çok sayıda polis ve vatandaş katıldı.
Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Hülya Demirci, eşinin tabutuna ve fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.