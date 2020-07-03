Karabük'te damat klasik otomobilini yıpranmasın diye çekiciye yükleyip kız almaya gitti

Gelin arabasının klasik otomobil olmasını yıllardır hayal eden motor ustası Ergün, bu hayalini gerçekleştirmek için bir süre önce 1976 model Murat 124 marka otomobil aldı. Düğün günü daha 60 bin kilometre yol yapmış klasik otomobilini süsleyen ve gelin arabası yapan Ergün, kız almak için yola çıktı.