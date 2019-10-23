Karabük’te 5 metre yükseklikten atlayan kişi ağır yaralandı
KARABÜK’te bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle 5 metre yükseklikten atlayarak ağır yaralandı. O anlar başka bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
KARABÜK 100. Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Yusuf Y. (23) isimli genç, henüz bilinmeyen bir nedenle bir sitenin boşluğuna koşarak atladı.
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Yaklaşık 5 metre yükseklikten atlayarak canına kıymak isteyen genç ağır yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken tedavisi sürüyor.
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