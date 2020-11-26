Karabük'e gezmeye gitti hayatı değişti Edirne'nin ilk ve tek safran üreticisi
Hasan Artan isimli çiftçi, gezmeye gittiği Karabük'ten altına yarışan Safran bitkisini Edirne'ye getirdi. Bu yıl 200 gramlık hasat elde edeceğini söyleyen Artan, 10 bin liralık kazanç sağlayacağını ifade etti. Artan, Safranın ana vatanı Karabük'ten daha iyi sonuçlar aldığını söylüyor.
Edirne'de yaşayan emekli Hasan Artan, eşi Sevim Artan ile birlikte iki yıl önce gezmeye gittiği Karabük'ün Safranbolu ilçesinde daha önceden araştırdığı safran bitkisini gördü. Safran bitkisini inceleyen Artan, Edirne'de bitkiyi yetiştirmek için 5 kilo safran soğanı aldı. Özelikle kozmetik, gıda ve ilaç sanayinde kullanılıp, kilosu 30-50 bin TL arasında satılan bitkiyi Artan, Edirne'de arkadaşına ait bağ evinin bahçesine eşi Sevim Artan ile birlikte ekti.
Edirne'nin iklim şartlarına uyup toprakta boy verip çiçek açan safran bu yıl hasada hazır hale geldi. Artan, çiçek açan safranlarını bu yıl hasat etme mutluluğunu yaşadı.
"Safranbolu'dan daha güzel neticeler aldım"
Safranbolu'da gördüğü safranın soğanını satın alarak Edirne'de ekimini yapan Hasan Artan, "Safranbolu'ya gezi amaçlı gittim. Oradan denemek amacıyla 5 kilo, safran soğanı satın aldım. Denemek istedim, Edirne'de iklimine toprağına uyuyor mu diye. Ve yaklaşık 500 metrelik bahçeye bu soğanları ektim. Böyle başladım ve şu an devam ediyoruz. Hobi olarak başladım, Safranbolu'dan daha güzel neticeler aldım." dedi.
"Kilosu 30-50 bin TL arasında satılıyor"
Artan, "Safranbolu'dan safran soğanı satın aldığım kişiye benim soğanları götürdüm ve o çok beğendi. Safran, Marmara Bölgesi'nde rahatlıkla oluyor. Türkiye'nin diğer bölgelerinde de üretimi yapabileceğini söyleyebilirim. Kilosu 30-50 bin TL arasında satılıyor. Çok kazançlı bir bitki" diye konuştu.