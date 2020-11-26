Karabük'e gezmeye gitti hayatı değişti Edirne'nin ilk ve tek safran üreticisi

"Kilosu 30-50 bin TL arasında satılıyor"

Artan, "Safranbolu'dan safran soğanı satın aldığım kişiye benim soğanları götürdüm ve o çok beğendi. Safran, Marmara Bölgesi'nde rahatlıkla oluyor. Türkiye'nin diğer bölgelerinde de üretimi yapabileceğini söyleyebilirim. Kilosu 30-50 bin TL arasında satılıyor. Çok kazançlı bir bitki" diye konuştu.