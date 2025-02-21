Kâr Zarar Dengesinde Dengesizlik Var

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Ak Parti grup toplantısında TÜSİAD’ın açıklamasına karşın bir açıklama yaptı.

Zaten TÜSİAD’la geçmişten gelen bir gerilim ve hesap var.

Bu kez önceki yıllarda yaşanan üslup ve yüksek tonlama söz konusu olur mu diye düşünürdüm ki

Oldu.

Sayın Erdoğan’dan “Eyy TÜSİAD” demesini bekliyordum.

Demedi

Fakat topa sert girdi.



“TÜSİAD’ın haddi ziyadesiyle aşan ve buram buram provokasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce şu gerçeğin altını çizmek istiyorum: Demokrasilerde, hiç kimse layüsel değildir; hiç kimse eleştiriden azade değildir. Tutarlı, yapıcı, iyi niyetli olması halinde, biz de eleştirilere kulağımızı hiçbir zaman tıkamadık ve tıkamayız” dedi Sayın Erdoğan.

“2002 öncesinde TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bakınız bunlar, eski Türkiye’de sadece paraya hükmetmiyorlardı... Aynı zamanda siyaseti de istedikleri gibi dizayn ediyorlardı. Çıkarlarına göre karar organlarını kontrol ediyor ve yönlendiriyorlardı. Gazete manşetleri vasıtasıyla iktidarlara ayar veriyorlardı. Biz, işte buna ‘dur’ dedik” dedi.

“Ekonomiyle, istihdamla, üretimle ilgili yapıcı fikirlerle gündeme gelmek yerine siyaset mühendisliğine soyunanlara şunu hatırlatmak isterim!.. Eski Türkiye'yi özlüyor olabilirsiniz ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneği iseniz, iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Milleti kışkırtmayacak, devletin kurumlarını provoke etmeyecek, yargıyı baskı altına almaya çalışmayacaksınız. TÜSİAD, haddini bilmeyi öğreneceksin!” dedi Sayın Erdoğan.

Türkiye sadece kendi alanında değil, dünya çapında küresel bir güç olarak siyasi, askeri ve sosyal anlamda genişlediği,

Dünyada küresel sistemin yeniden inşasında başrol üstlendiği,

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçelinin ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda önemli adımlar attığı,

Türkiye Yüzyılı için 24 saat değil 25 saat çalışıldığı,

Ömürlerin adandığı, diyetlerin ödendiği,

Böyle bir dönemde

Mesafeli ve samimiyetsiz ilişki biçimiyle,

Beyaz Türk kulübü temsilcileri,

Dışarıyla bağlantılı, büyük sermayenin teşeronları,

Medyayı etkisi altına almak arzunda olanlar,

Siyasete ayar yapma konusunda tecrübeli,

TÜSİAD yeniden sahnede.

Ama Türkiye aynı Türkiye değil.

Lider aynı lider değil.

Ülkelerde çok başlılık kabul edilemez. O nedenle TÜSİAD’a had bildirilmeli ama düşüncelerini ifade edenlerde kollarında polis memurları eşliğinde TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras ve Elazığ’da elektriğin olmadığı bir köyden TÜSİAD Başkanlığı’na uzanan Orhan Turan’ın adliyede gezdirilip ifadesinin alınmasını şık bulmadım.

Kaçma ihtimali olmayan insanların polis memurlarıyla göz altına alınması, ifadeye çağrılmadan bu şekilde hareket edilmesi demokrasi ile bağdaşmamaktadır. Kaldı ki bu insanların aileleri var, eşi var, çocukları var. Yapılan yanlışın gereği hukuk ve demokrasiye uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Yapılan bu hamlenin ülke ekonomisine ciddi zarar verdiği kanaatindeyim. O nedenle kâr zarar dengesinde dengesizlik var.

Türk Dünyasının Liderine Dil Uzatanların Dili Kesilir!

Sosyal medyada muhalif hesaplarda MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile ilgili edepsizce ifadeler kullanıyorlar. Bu kişiliksiz, düşkün… Kirli ve kokuşmuş insanımsılar “öldü” diyorlar, Sayın Bahçeli’yi o leş ağızlarına utanmadan rezilce alıp, sonra kendi yalanlarına inanıyorlar. İnsanlıktan nasibini almayanlar için gereği yapılmalıdır. Haddini bilmeyenlere had bildirilmelidir.