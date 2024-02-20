Kar yağışı bekleyene kötü haber! AKOM İstanbul için tarih verdi, sıcaklık 10 derece birden artıyor
Soğuk atakları yaşanmasına rağmen beklenen kar yağışı gelmedi. Üstelik Şubat'ın sonlarına yaklaşırken bırakın kar yağışını yağmur bile yok. Sıcaklık artıyor AKOM açıkladı. İşte yurtta hava durumu...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmediğini, perşembe gününden itibaren de sıcaklıkların artacağını, hava sıcaklığının 15 derecenin üzerine çıkabileceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Hatay, Şanlıurfa, Artvin ile ilk saatlerde Adana, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞIŞ VAR MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmediğini, çoğunlukla güneşli bir havanın hakim olacağını açıkladı.