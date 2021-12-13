Kar çok fena geliyor! Bugün 26 ilde sağanak var Cuma gününden itibaren her yerde kar yağacak

Meteoroloji'den yapılan hava durumu açıklamasına göre; başta İstanbul, İzmir ve Edirne olmak üzere 26 ilde bugün (Pazartesi) günü sağanak yağış bekleniyor. Perşembe günü ise kar etkisini gösterecek ve cuma günü yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak. Kar yağışının önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de perşembe günü Trakya'dan başlayacak kar yağışının İstanbul'da Cuma günü etkili olabileceğini ifade etti. İşte gün gün hava durumu raporu...