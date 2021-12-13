Kar çok fena geliyor! Bugün 26 ilde sağanak var Cuma gününden itibaren her yerde kar yağacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bugün İstanbul, İzmir ve Edirne olmak üzere 26 ilde sağanak yağış etkili olacak. Sağanak yağışların ardından yurdun neredeyse tamamında kar yağışı başlayacak.
Meteoroloji'den yapılan hava durumu açıklamasına göre; başta İstanbul, İzmir ve Edirne olmak üzere 26 ilde bugün (Pazartesi) günü sağanak yağış bekleniyor. Perşembe günü ise kar etkisini gösterecek ve cuma günü yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak. Kar yağışının önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de perşembe günü Trakya'dan başlayacak kar yağışının İstanbul'da Cuma günü etkili olabileceğini ifade etti. İşte gün gün hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmini raporunu yayımladı. Hava sıcaklıkları düşüyor, yurdun büyük bölümünde sağanak yağışlar etkili olacak.
Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “13 – 19 Aralık tarihlerinde hava sıcaklıklarının yağışla birlikte ülke genelinde azalacağı, mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.
Bugün 26 şehirde sağanak yağış bekleniyor
Paylaşılan güncel haritaya göre Pazartesi günü başta İstanbul, Edirne, Tekirdağ, İzmir, Muğla, Antalya olmak üzere 26 ilde yağış ve sağanak yağış bekleniyor.