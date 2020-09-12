Kapya biber koronavirüse kurban gitti Balıkesir'de üretici perişan
BALIKESİR'de kapya biber adeta koronavirüse kurban gitti. Salgın nedeniyle ürün fiyatlarının düşmesi çiftçiyi zor durumda bırakırken bir çiftçinin 'Evimi, traktörümü satsam yine kurtulamam' demesi durumu özetledi.
Manyas ilçesinde geçtiğimiz yıl kilosunu 1 lira 80 kuruş ila 1 lira 90 kuruştan sattıkları kapya biberleri, bu yıl çevredeki salça fabrikasının birkaç çalışanında pozitif vakalar çıkınca olan çiftçiye oldu. Fabrika biber alımız yapmazken diğer ilçeler de bulunan salça fabrikalarının ise teslim kilosunu 70 kuruştan almak istemesi üreticiyi perişan etti.
Bin dekara yaklaşan ekime rağmen...
Manyas genelinde 800-1000 dekar arası kapya biber ekimi yapıldığı, ürünün hasat zamanının gelmesine rağmen alıcı çıkmaması üzerine biber üreticileri kara kara düşünmeye başladılar. Manyas'ın kırsal Kulak Mahallesi'nden Engin Şen kiralık tuttuğu 70 dekarlık alanda kapya biber ektiğini henüz toplayamadığını söyledi.
Yaptıkları masrafı dahi bu rakamla kurtarmalarının mümkün olmadığını söyleyen Engin Şen şöyle konuştu: "Geçtiğimiz Ramazan ayında o sıcaklarda emek verip, ürettiğimiz ürünler şu an korona bahanesiyle üreticiden kilosunu 70 kuruşa düştüler, fabrikaların fırsatçılığından dolayı, ürünümüz para etmiyor."
"Evimi, traktörümü satsam yine kurtulamam"
"Girdi maliyetlerinden dolayı, salçalık kapya biberinin kilosunun 2,5 liradan satmamız gerekir. Biz de aile bakıyoruz, bu şekilde olursa ben evimi, traktörümü satsam yine kurtulamam. Bizim durumumuzu lütfen görsünler, bu biberler on gün daha toplanmazsa çürür, gider"