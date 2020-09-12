Kapya biber koronavirüse kurban gitti Balıkesir'de üretici perişan

"Evimi, traktörümü satsam yine kurtulamam"

"Girdi maliyetlerinden dolayı, salçalık kapya biberinin kilosunun 2,5 liradan satmamız gerekir. Biz de aile bakıyoruz, bu şekilde olursa ben evimi, traktörümü satsam yine kurtulamam. Bizim durumumuzu lütfen görsünler, bu biberler on gün daha toplanmazsa çürür, gider"