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Kaptan'ın eşi 'kaptan pilot' oldu! Hem 3 çocuk doğurup büyüttü hem de kariyer yaptı

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Kaptan'ın eşi 'kaptan pilot' oldu! Hem 3 çocuk doğurup büyüttü hem de kariyer yaptı

O Galatasaray'da efsaneleşmiş bir isimdi... Galatasaray’ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, unvanlarına bir yenisini daha ekledi. Kaptan'ın eşi 'Kaptan Pilot' oldu. Yağmur Sarıoğlu, kaptan pilotluğa giden yolda 3 çocuk büyüterek bu anlamda da herkese örnek oldu.

Kaptan'ın eşi 'kaptan pilot' oldu! Hem 3 çocuk doğurup büyüttü hem de kariyer yaptı

Galatasaray’ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, unvanlarına bir yenisini daha ekledi. Kaptan'ın eşi 'Kaptan Pilot' oldu. 

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Kaptan'ın eşi 'kaptan pilot' oldu! Hem 3 çocuk doğurup büyüttü hem de kariyer yaptı

Galatasaray'ın eski kaptanı ve 3 çocuk annesi Yağmur Sarıoğlu sorumlu kaptan pilot oldu.

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Kaptan'ın eşi 'kaptan pilot' oldu! Hem 3 çocuk doğurup büyüttü hem de kariyer yaptı

4 bin saat yardımcı pilot olarak uçuşunu tamamlayan Sarıoğlu, 3 aylık kaptanlık eğitimi ve sınavlar sonrası yeni apoletini taktı.

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Kaptan'ın eşi 'kaptan pilot' oldu! Hem 3 çocuk doğurup büyüttü hem de kariyer yaptı

Sarıoğlu, 4 çizikli apolet aldığı anların sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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