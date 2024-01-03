Kaptan'ın eşi 'kaptan pilot' oldu! Hem 3 çocuk doğurup büyüttü hem de kariyer yaptı
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O Galatasaray'da efsaneleşmiş bir isimdi... Galatasaray’ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, unvanlarına bir yenisini daha ekledi. Kaptan'ın eşi 'Kaptan Pilot' oldu. Yağmur Sarıoğlu, kaptan pilotluğa giden yolda 3 çocuk büyüterek bu anlamda da herkese örnek oldu.
Galatasaray’ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, unvanlarına bir yenisini daha ekledi. Kaptan'ın eşi 'Kaptan Pilot' oldu.
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Galatasaray'ın eski kaptanı ve 3 çocuk annesi Yağmur Sarıoğlu sorumlu kaptan pilot oldu.
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4 bin saat yardımcı pilot olarak uçuşunu tamamlayan Sarıoğlu, 3 aylık kaptanlık eğitimi ve sınavlar sonrası yeni apoletini taktı.
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Sarıoğlu, 4 çizikli apolet aldığı anların sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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