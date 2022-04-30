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Kapıyı açınca neye uğradığı şaşırdı! Oryantal Didem Kınalı'ya kiracı şoku: İnanmıyorum

Kapıyı açınca neye uğradığı şaşırdı! Oryantal Didem Kınalı'ya kiracı şoku: İnanmıyorum

Kiracısından evi boşaltmasını isteyen ünlü oryantal Didem Kınalı aldığı cevap ile adeta şoka uğradığını belirtti.

Kapıyı açınca neye uğradığı şaşırdı! Oryantal Didem Kınalı'ya kiracı şoku: İnanmıyorum

Oryantal Didem Kınalı, 17 Aralık'ta İstanbul'un Cihangir semtinden aldığı eve taşınmak amaçlı kiracısından evi boşaltmasını istedi. 

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Kapıyı açınca neye uğradığı şaşırdı! Oryantal Didem Kınalı'ya kiracı şoku: İnanmıyorum

Ünlü oryantal ise kiracısından hiç beklemediği cevapla karşılaştı.

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Kapıyı açınca neye uğradığı şaşırdı! Oryantal Didem Kınalı'ya kiracı şoku: İnanmıyorum

Avukatı aracılığıyla ihtarname gönderen Kınalı'ya kiracısı '100 bin TL verirsen evi boşaltırım' dediği öğrenildi.

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Kapıyı açınca neye uğradığı şaşırdı! Oryantal Didem Kınalı'ya kiracı şoku: İnanmıyorum

Yaşanan olayların ardından Cihangir'deki evinin yolunu tutan Kınalı, karşılaştığı manzaraya inanamadı. 

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