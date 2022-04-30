Kapıyı açınca neye uğradığı şaşırdı! Oryantal Didem Kınalı'ya kiracı şoku: İnanmıyorum
Kiracısından evi boşaltmasını isteyen ünlü oryantal Didem Kınalı aldığı cevap ile adeta şoka uğradığını belirtti.
Oryantal Didem Kınalı, 17 Aralık'ta İstanbul'un Cihangir semtinden aldığı eve taşınmak amaçlı kiracısından evi boşaltmasını istedi.
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Ünlü oryantal ise kiracısından hiç beklemediği cevapla karşılaştı.
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Avukatı aracılığıyla ihtarname gönderen Kınalı'ya kiracısı '100 bin TL verirsen evi boşaltırım' dediği öğrenildi.
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Yaşanan olayların ardından Cihangir'deki evinin yolunu tutan Kınalı, karşılaştığı manzaraya inanamadı.
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