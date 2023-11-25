Kapıcılar Kralı'nın İbram'ıydı, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, senaryosunu da Umur Bugay'ın yazdığı Kapıcılar Kralı filmi aradan geçen 47 yıla rağmen hala izleniyor. Yeşilçam ünlülerini ve mekanlarını bulup sosyal medyada paylaşan oyuncu Doğan Güneş, geçtiğimiz yıllarda Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşini bir araya getirmişti.