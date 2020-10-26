Kanye West'ten ilginç açıklama: Başkan adaylığım Tanrı’nın bir çağrısı
AMERİKA başkanlık seçimine aday Kanye West, yine ilginç açıklamalarıyla dikkatleri üzeri çekti. West'in vaadleri de çok konuşulmuştu.
ABD'de başkanlık seçimlerine iki hafta kaldı. Yarış, Demokrat Parti'nin adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti adayı ve ABD Başkanı Donald Trump arasında kızışsa da adaylardan biri olan Kanye West de kendi iddiasını sürdürüyor.
ABD başkanı olmak için seçimlere bağımsız aday olarak katılan 43 yaşındaki rap şarkıcısı, katıldığı Joe Rogen'in podcast yayında adaylığı hakkında konuştu. West, yarışa katılmasını, ''Tanrı'nın bir çağrısı'' olarak nitelendirdi. West konuşmasında, ''Özgür dünyanın lideri olmak istediğime inanıyorum'' ifadesine de yer verdi.
Ünlü şarkıcı, şunları söyledi:
''Hip-hop’ta ve müzikte dinleyici kitlem karşısında, bir influencer veya ünlü olarak, evimde bir baba ve koca olarak papaz ben olsam da, kaptan koltuğuna bir vizyoneri koymak için daha iyi bir zaman olamazdı.''
''Bu, daha önce vizyon sahibi bir başkanımız olmadığı anlamına gelmez. Trump'ı koltuğundan etmek, Biden'ı aşmak için burada değilim. Sadece Tanrı'nın neden beni bu pozisyonu almaya çağırdığını ifade etmek için buradayım.''