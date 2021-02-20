Kanye West'ten boşanmak için Kim Kardashian davayı açtı sebep ise yok
Kim Kardashian, eşi Kanye West’ten boşanmak için davayı açtı. Boşanma sebebi ise boş kaldı.
ABD medyasına yansıyan haberlerde, 40 yaşındaki Kardashian'ın Hollywood'un ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile Los Angeles merkezindeki mahkemeye başvurduğu kaydedildi.
Boşanma için dilekçede herhangi bir neden gösterilmezken, 43 yaşındaki West'in daha önce açıkladığı bipolar (çift kişilik) rahatsızlığının boşanmada ana etken olabileceği konuşuluyor.
Çiftin, evlenmeden önce "ön evlilik anlaşması" yaptıkları için boşanma sürecinin uzun sürmeyeceği belirtiliyor.
North, Saint, Chicago ve Psalm olmak üzere dört çocuğu bulunan çiftin, ortak velayet yolunu seçtiği öğrenildi.