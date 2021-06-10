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Kanye West ve Irina Shayk kameralara yakalandı! Yılın aşkı belgelendi: İlk kez...

Kanye West ve Irina Shayk kameralara yakalandı! Yılın aşkı belgelendi: İlk kez...

Kim Kardashian'dan boşanmaya hazırlanan Kanye West'in, Irina Shayk ile aşk yaşadığına ilişkin dedikodular sonunda belgelendi.

Kanye West ve Irina Shayk kameralara yakalandı! Yılın aşkı belgelendi: İlk kez...

2014 yılında Kim Kardashian ile dünyaevine giren ve şimdilerde ise boşanma aşamasında olan Amerikalı rapçi Kanye West'in (44) yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. 

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Kanye West ve Irina Shayk kameralara yakalandı! Yılın aşkı belgelendi: İlk kez...

West'in, Bradley Cooper ile ayrılığından sonra adı kimseyle anılmayan Rus model Irina Shayk (35) ile birliktelik yaşadığı ileri sürülmüştü. 

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Kanye West ve Irina Shayk kameralara yakalandı! Yılın aşkı belgelendi: İlk kez...

Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran iddia yayınlanan fotoğraflarla doğrulandı.

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Kanye West ve Irina Shayk kameralara yakalandı! Yılın aşkı belgelendi: İlk kez...

West, 44. yaşını sevgilisiyle birlikte Fransa'da kutladı. Çift, aşk söylentilerinin ardından Paris'te ilk kez yan yana görüntülendi.

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