Kanye West ve Irina Shayk kameralara yakalandı! Yılın aşkı belgelendi: İlk kez...
Kim Kardashian'dan boşanmaya hazırlanan Kanye West'in, Irina Shayk ile aşk yaşadığına ilişkin dedikodular sonunda belgelendi.
2014 yılında Kim Kardashian ile dünyaevine giren ve şimdilerde ise boşanma aşamasında olan Amerikalı rapçi Kanye West'in (44) yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
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West'in, Bradley Cooper ile ayrılığından sonra adı kimseyle anılmayan Rus model Irina Shayk (35) ile birliktelik yaşadığı ileri sürülmüştü.
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Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran iddia yayınlanan fotoğraflarla doğrulandı.
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West, 44. yaşını sevgilisiyle birlikte Fransa'da kutladı. Çift, aşk söylentilerinin ardından Paris'te ilk kez yan yana görüntülendi.
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