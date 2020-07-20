Kanye West kurşun geçirmez yelekle çıktı ağlayarak itiraf etti: Kızımı öldürüyordum

Eşi Kim Kardashian’la birlikte ilk çocukları North için kürtajı düşündüklerini West, şu sözlerle itiraf etti:

''Beni aradı ve hamile olduğunu söyledi. Çığlık atıp ağlıyordu. Paris’teydim, bilgisayarımın ekranı karardı ve geri geldi. Tanrı bana 'Eğer benim görüşümü mahvedersen, ben de seninkini mahvederim' dedi. Kim'i aradım ve bu çocuğu dünyaya getireceğimizi söyledim.''