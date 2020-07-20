Kanye West kurşun geçirmez yelekle çıktı ağlayarak itiraf etti: Kızımı öldürüyordum
AMERİKA'da başkanlık yarışına giren rapçi Kanye West, ilk mitingindeki itiraflarıyla olay oldu. İlk çocuğu için kürtaj istediğini ağlayarak itiraf etti.
Amerika'da Kasım ayında yapılacak olan seçimlerde Başkanlık yarışına katılan Kim Kardashian'ın eşi Kanye West, iş insanı Elon Musk'ın yanı sıra birçok ünlü ismin de desteğini aldı ve kampanyasına başladı.
South Carolina’da ilk mitingini düzenleyen 43 yaşındaki West, ırkçılık tartışmalarından kürtaja kadar pek çok konuya değindi. Kurşun geçirmez yelekle sahneye çıkan ve ''Başkanlık seçimini kazanıp kazanmamak umrumda bile değil'' diye sözlerine başlayan West, şunları söyledi:
''Gucci mağazalarının önünde evsiz insanlar var. Böyle şeylere değer veriyorum ve ben Tanrının hizmetindeyim.''
Eşi Kim Kardashian’la birlikte ilk çocukları North için kürtajı düşündüklerini West, şu sözlerle itiraf etti:
''Beni aradı ve hamile olduğunu söyledi. Çığlık atıp ağlıyordu. Paris’teydim, bilgisayarımın ekranı karardı ve geri geldi. Tanrı bana 'Eğer benim görüşümü mahvedersen, ben de seninkini mahvederim' dedi. Kim'i aradım ve bu çocuğu dünyaya getireceğimizi söyledim.''