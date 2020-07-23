Kanye West Kim Kardashian'ın aldattığını söyleyip bakın neler anlattı olay itiraflar!
AMERİKA Başkanlığı'na adaylığını koyan Kanye West, özel hayatına dair yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Kim Kardashian'ın kendisini aldattığını iddia edip, itirafları sıraladı.
ABD Başkanlığı için aday olan Kanye West, dün bir dizi ilginç tweet serisi ile takipçilerini şaşırttı. 43 yaşındaki şarkıcı, eşi Kim Kardashian’ın bir otelde rap şarkıcısı Meek Mill ile buluşmasından sonra yaklaşık iki yıldır boşanmaya çalıştığını öne sürdü.
Eşi Kardashian ile rapçi Meek Mill'in iki yıl önce bir otelde buluştuğunu öğrendiğinden bu yana evliliğini sonlandırmaya çalıştığını söyleyen West, aldatıldığını ima etti.
33 yaşındaki Mill, uyuşturucu ve silah taşımaktan 11 yıl ceza aldı ve şartlı tahliye ile cezaevinden çıktıktan sonra ABD adalet sisteminde reformun savunucusu oldu.
West, sosyal medya paylaşımında, ''Meek benim adamım ve ona saygı duyuyordum. Kim çizgisinden çıktı. 5 milyar dolarlık servetim var ve Mesih sayesinde daha fazlasına değerim'' yazdı.