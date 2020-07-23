Kanye West Kim Kardashian'ın aldattığını söyleyip bakın neler anlattı olay itiraflar!

ABD Başkanlığı için aday olan Kanye West, dün bir dizi ilginç tweet serisi ile takipçilerini şaşırttı. 43 yaşındaki şarkıcı, eşi Kim Kardashian’ın bir otelde rap şarkıcısı Meek Mill ile buluşmasından sonra yaklaşık iki yıldır boşanmaya çalıştığını öne sürdü.



