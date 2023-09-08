Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusuyla geçtiği tarihi köprü yok oluyor!

5 gözlü olan köprünün 1 gözü tamamen yıkılmış ve diğer bir gözü de çökmüş durumda. Çevre halkı her ne kadar kendi aralarında para toplayıp köprüyü tamir ettirmek istese de Koruma Kurulu kararı nedeniyle tarihi köprüye dokunmaları mümkün olmadı. Büyük Menderes’in suyunun şu anda az olmasının köprüyü ayakta tuttuğunu belirten vatandaşlar, sular yükselip akış hızlanırsa köprünün yıkılabileceğini öne sürdü.