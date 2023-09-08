Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusuyla geçtiği tarihi köprü yok oluyor!
Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı Rodos seferine götüren Denizli'deki tarihi köprü yok oluyor. Selçuklu ve Osmanlı’dan hatıra kalan mirasın son görüntüsü tepki topluyor.
Osmanlı ve Selçuklu devletlerinin düzenlediği birçok seferin galibiyete giden kilit noktası olarak anılan Denizli'nin Çivril ilçesinde tarihi Çıtak Köprüsünün yok olmaya yüz tutulması hem bölge halkının hem de tarihçilerin tepkisini topluyor.
Çivril ilçesine bağlı Çıtak Mahallesi’nin sınırlarında bulunan ve Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman’ın 1522 yılında Rodos seferine giderken ordusunu üzerinden geçirdiği rivayet edilen tarihi Çıtak Köprüsü, son haliyle tartışma konusu oldu. Büyük Menderes Nehri üzerinde bulunan ve antik dönemde Peltai -Apameia yol güzergahına yapılan Çıtak Köprüsü, Selçuklu döneminde, 1807 yılında Osmanlı tarafından ve son olarak 1976 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yenilendi.
Altın dedikodusu definecilerin hedefi haline getirdi
Tarihe tanıklık etmiş ancak kitabesi günümüze kadar ulaşamayan, 62.10 metre uzunluğunda, 3.50 metre enindeki taş köprü, definecilerin hedefi haline geldi. Tarihi taş köprünün ayak kısımlarında “altın var” dedikodusu sonrası, kaçak kazı ve defineciler köprüye büyük zarar verdi. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerin gerçekleşen birçok seferi sırtlayan taş köprü, yeniden restore ve onarım çalışması yapılmadığı takdirde son kalıntılarında yok olacağı iddia edildi.
5 gözlü olan köprünün 1 gözü tamamen yıkılmış ve diğer bir gözü de çökmüş durumda. Çevre halkı her ne kadar kendi aralarında para toplayıp köprüyü tamir ettirmek istese de Koruma Kurulu kararı nedeniyle tarihi köprüye dokunmaları mümkün olmadı. Büyük Menderes’in suyunun şu anda az olmasının köprüyü ayakta tuttuğunu belirten vatandaşlar, sular yükselip akış hızlanırsa köprünün yıkılabileceğini öne sürdü.