Kanserli çocuklar sığınaklara kaçırıldı! Onbinlerce çocuk her gece bombaların altında uyuyor
RUSYA'nın işgalinin ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı 6. gününde de devam ederken yürek yakan manzaralar geliyor. Dün Harkiv'de Rus silahlarıyla öldürülen 9 sivilden 3'ünün çocuk olduğu açıklandı. Binlerce çocuk günlerini sığınaklarda sıkış tepiş geçirirken, Kiev'den yürek yakan fotoğraflar geldi. Kanser tedavisi gören çocuklar, Rusya havadan vuracak korkusuyla sığınaklara indirildi.
Rusya'nın Ukrayna işgalinin altıncı gününde asker-sivil direniş devam ediyor. Aileler onbinlerce çocuğu küçücük sığınaklarda neredeyse üst üste yaşayacakları biçimde saklıyor. Rus Ordusu'nun hava bombardımanı yapacağı endişesi Kiev'in en büyük hastanesi olan 6 bin yataklı Okhmadet Çocuk Hastanesi'ni de alarma geçirdi.
Hastanede tedavi görenlerin yatakları ve bağlı oldukları serum ve cihazlarla birlikte sığınaklara indirilmesi istendi. Hastanenin altındaki sığınaklarda yüzlerce çocuğun tedavisi devam ediyor. Yerlerde, koltuklarda, sedyelerde uyuyan çocukların çığlıkları hastaneyi inletiyor.
Kanser tedavisi gören Mikail'in 12 yaşındaki kardeşi Nasha, abisini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Sığınakta annesi, Nasha'nın uzun sarı saçlarını tarıyor. Abisini yalnız bırakmak istemediğini söyleyen Nasha, "Sirenler çaldığında çok korkuyoruz. 4 gündür hastanenin altındaki bu sığınakta kalıyoruz. Savaşın bir an önce bitmesini istiyorum" diye konuşuyor.
Tedavisi devam eden 18 aylık bebeğine bakan Natali de şunları söylüyor: "Kendimiz için değil ama çocuklarımız için çok endişeleniyoruz. Zaten hasta ve zor durumdalar, günlerdir yerin altındayız."