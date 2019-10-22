Kansere yakalanan FB TV sunucusu Dilay Kemer'den aylar sonra ilk paylaşım geldi
Yendiği kansere geçtiğimiz ay yeniden yakalandığını duyurarak üzüntülü haberi veren Fenerbahçe TV'nin güzel sunucusu Dilay Kemer, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
31 yaşındaki Dilay Kemer'in 'kan kanseri' savaşı devam ederken, başarılı sunucu için geçtiğimiz ay kan bağışı istenmiş ve çok sayıda isim kan vermek için gönüllü olmuştu. Olayın üzerinden bir ay geçmesinin ardından Dilay Kemer, ön tedavisinin bittiğini duyurdu.
Yaptığı bir paylaşımla asıl tedavinin şimdi başladığını belirten Dilay Kemer, korkunun yerini umudun kapladığını belirterek dua istedi. İşte Kemer'in sağlık durumu hakkında yaptığı paylaşımı:
Herkese Merhaba. Ön tedavim bitti, biraz dinlendim ve şimdi esas tedavime başlıyoruz. Korkunun yerini umut ve heyecan kaplıyor yavaş yavaş. Bir kez daha güzel enerjilere ihtiyacım var. Hem arkadaşlarımdan hem de beni sevenlerden ricam, sormadan-yormadan sadece aklınıza geldikçe bana iyi dilekler yollamanız. O zaman dua şov başlasın. Herkese kocaman sevgiler.
Taksici olayı duygulandırdı: Dilay Kemer, yaptığı bu paylaşımın ardından yeni bir yazı daha paylaşarak sevenlerini duygulandırdı. İşte Kemer'in o paylaşımı:
- ''Tedaviye başlamadan hemen önce çok sevdiğim doktorlarımdan biri bana heyecanla başından geçen bir olayı anlattı. Bir taksiye biniyor (şoförde sarı lacivertli forma) yolculuk esnasında telefonla konuşuyor. Hastaneden arıyorlar.