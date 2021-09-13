Kanser teşhisinde önemli adım! 50'den fazla kanser türünü önceden tespit edebiliyor
Sadece geçen yıl 19,3 milyon yeni kanser vakası tespit edildi ve 10 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetti. 'Galler' adı verilen kan testinin denemelerine İngiltere'de 140 bin gönüllü ile başlandı. Testin, 50'den fazla kanser türünü belirtiler ortaya çıkmadan tespit edebildiği belirtildi. Bu da erken teşhis sayesinde milyonların kurtulması anlamına geliyor.
Galleri adı verilen ve 50 kanser türünü semptomlar başlamadan önce saptayabilen bir kan testinin geniş kapsamlı denemelerine İngiltere’de başlandı. Kanseri erken teşhis etmek hayati önem taşıyor ve test, her yıl dünyada milyonlarca hayat kurtarma potansiyeline sahip.
DNA'yı tarayarak çalışıyor: Bununla birlikte test, kanserli tümörün varlığını gösteren anormal kimyasal değişiklikleri tespit etmek için hücreler tarafından kana salınan DNA'yı tarayarak çalışıyor. Çünkü, bazı kanser tümörlerinin, bir kişinin semptomlar yaşamaya başlamasından çok önce DNA'yı kana döktüğü biliniyor.
Bilim insanları, her ne kadar Galleri testinin ilk denemelerde başarılı sonuçlar göstermesine rağmen tüm kanser türlerini tespit etmediğini belirtti. Meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri gibi tarama programlarının yerini alamayacağını belirtti.
Diğer taraftan, Galleri testi ABD'de şu anda uygulanıyor ve yaşı 50'lerin üzerindekiler de dahil olmak üzere, kanser riski daha yüksek olan kişiler için tavsiye ediliyor.