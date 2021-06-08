Kanser olmuştu 'çok özledim' deyip konuştu! İşte Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaz Aksoy'un son hali
Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar'da Volkan karakterini canlandıran Boğaz Aksoy takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtladı. Aksoy son halini takipçileriyle paylaştı.
Kanal D'nin yıllardır ekranlarda olan dizisi Arka Sokaklar'da Volkan Komiser karakterini canlandıran Boğaç Aksoy'ın bir süredir dizide rol almaması hayranlarını meraklandırmıştı. Aksoy bir ay önce lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu.
Aksoy kötü haberi "Sevgili dostlarım, ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım." sözleriyle duyurmuştu.
"Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım" diyen Aksoy "Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin.." demişti.
Tedavi görmeye başlayan ünlü oyuncu takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.