Kanının kokusuyla doktorları bayılttı! Sonra yaşananlara ise inanamayacaksınız
ABD'de eşi Rev ve iki çocuğu ile birlikte mutlu bir hayat süren Gloria Ramirez'in hayatı bir anda alt üst oldu. 19 Şubat 1994 tarihinde sahip olduğu hayat tamamen değişen Gloria bir anda kendisini hastane koridorlarında buldu. Doktorlar ise genç kadının kokusuyla bayıldı. Peki o andan sonra neler oldu? İşte Glora'nın tüyler ürperten hikayesi...
Akşam saatlerinde rahatsızlanan Gloria’nın kalp atışı yükselmiş ve kan basıncı düşmüştü. Kendisine sorulan sorulara tutarsız yanıtlar veriyordu. Kocası Rev, hemen ambulansı aradı. O tarihte 31 yaşında olan Gloria, bir süredir rahim kanseri ile mücadele etmekteydi. Üstelik hastalığının da ileri evrelerindeydi. Ambulansla hemen acile kaldırılan Gloria'ya yolda oksijen verildi, monitöre bağlandı ve serum takıldı. Uygulanan standart prosedürün ardından ambulans saat 20:14'te hastanenin acil servisine ulaştı.
Kapıdan girer girmez travma odasına alınan Gloria’nın durumunu stabil hale getirmek için genç kadına çeşitli ilaçlar enjekte edildi. Gloria’nın o sırada bilinci yarı açıktı ve zorlukla konuşuyordu. Gloria hemşirelere üşüdüğünü söyledi, üzerinde yalnızca bir atlet ve şortla hastaneye getirilmişti. Ona üşümesinin normal olduğunu söylediler. Hemşireler defibrilatör cihazının elektrotlarını bağlamak için genç kadının atletini çıkardıklarında vücudunda yağlı ve yeşil renkli bir parlaklık olduğunu fark ettiler. Onu hastaneye getiren sağlık personeli de Gloria'nın ağzından gelen meyve ve sarımsak karışımı bir koku almışlardı.
Gloria’nın kanını almak isteyen bir hemşire, kadının koluna bir şırınga yerleştirdi. Yıllardır bu işi yapmakta olan hemşire Susan Kane, çıkan kanı görür görmez bir tuhaflık olduğunu anladı. Kanı amonyak gibi kokuyordu ve içinde sarı renkli tanecikler yüzüyordu. Acil servis şefi Dr. Mark Thomas da alınan kan örneğini incelediğinde hemşireyle aynı kanıya vardı. Hastayla ilgili bir problem olduğu ortadaydı ama bunun kalp kriziyle uzaktan yakından ilgisi yoktu. Gloria’nın sorununu anlamaya çalıştıkları sırada tuhaf bir şey oldu ve hemşirelerden biri aniden fenalaştı. Başka bir hemşirede solunum sıkıntısı başladı, bir diğeriyse kendinden geçip yere yığıldı. Ayıldığında kollarını ve bacaklarını hareket ettiremiyordu. Odada bulunan altı kişi birden bire garip reaksiyonlar göstermeye başlamış ve Gloria'ya müdahale edemez hale gelmişlerdi. Peki ama neden?
Gloria Ramirez'e temas eden veya kanını koklayan tüm doktor ve hemşireler bayılma, nefes darlığı, mide bulantısı ve geçici felç gibi semptomlar göstermeye başlamışlardı. Saat 20:50'yi gösterdiğinde Gloria hayatını kaybetti, Riverside Hastanesi ise tam bir kaos alanına döndü. Sebebinin ne olduğunu bilmeyen ama zehirlendiklerinden emin olan doktorlar, acil servisi boşaltmaya başladılar ve 911'i aradılar. İtfaiye ve polisin de gelmesiyle acil servis bir anda karantina alanına dönüşüverdi.