Kanından çıktı! Doktorlar da şoke oldu! Futbol topu büyüklüğünde...
ERZURUM’da sağ yumurtalık şişkinliği şikayetiyle hastaneye giden hastanın karnından futbol topu büyüklüğünde tümör çıktı. Karnındaki tümör ameliyat ile alınan hasta sağlığına kavuştu.
Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Hilalkent Mahallesi'nde oturan 42 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Nihat Güzel, sağ yumurtalık şişliğinden dolayı Erzurum Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü'ne başvurdu.
Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Üroloji Uzmanı Op. Dr. Fatih Akkaş’ın dikkati sayesinde Güzel’in karın bölgesinde 20 santimetre boyutunda bir tümör olduğu belirlendi.
4 saatlik ameliyatla Güzel’in karnındaki futbol topu büyüklüğündeki tümör alındı.
Hastanın kliniğe çeşitli şikayetlerle başvurduğunu ifade eden Erzurum Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü Klinik Şefi Doç. Dr. İbrahim Karabulut, karnında tespit edilen kitlenin alındığını ve hastanın durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.