Kandilli Müdürü tehlike büyük 7'nin üzerinde olacak dedi İstanbul için tarih verdi!
İstanbul depremi ile ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son günlerde İstanbul depremi ile ilgili açıklama yapan yetkililere bu sefer Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat da katıldı. Kalafat, “7 sene içerisinde yüzde 64 olasılıkla İstanbul’da 7’nin üzerinde bir deprem olacak” açıklamasında bulundu.
Türkiye son haftalardır deprem gerçeği ile bir kez daha yüz yüze kalırken 11 ilde yaşanan büyük acının bir benzerinin İstanbul’da yaşanmaması için uyarı üstüne uyarı gelmeye devam ediyor. İstanbul depremi ile ilgili çok çarpıcı olan son açıklama Kandilli Rasathanesi’nden geldi.
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, '7 sene içerisinde yüzde 64 olasılıkla İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem olacak' açıklamasında bulundu.
Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen 7’nin üzerindeki iki deprem bölgede yıkıma neden oldu. Depremlerde 40 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi yaralandı. Maraş depreminin etkileri geçmemişken dün de Hatay’da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Bu depremlerin ardından Türkiye’nin gözü kulağı İstanbul’da beklenen depremle ilgili haberlere ve açıklamalara çevrildi.