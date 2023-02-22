Kandilli Müdürü tehlike büyük 7'nin üzerinde olacak dedi İstanbul için tarih verdi!

Türkiye son haftalardır deprem gerçeği ile bir kez daha yüz yüze kalırken 11 ilde yaşanan büyük acının bir benzerinin İstanbul’da yaşanmaması için uyarı üstüne uyarı gelmeye devam ediyor. İstanbul depremi ile ilgili çok çarpıcı olan son açıklama Kandilli Rasathanesi’nden geldi.