Kanal D'nin sevilen dizisi Çatı Katı Aşk'a herkesi şaşırtan bomba transfer
Ekranların sevilen dizisi Çatı Katı Aşk'a yeni bölümde bomba bir oyuncu kadroya katılıyor.
Mia Yapım imzalı, ilk bölümü 9 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Barış Yöş'ün yaptığı Çatı Katı Aşk dizisi kısa sürede geniş bir hayran kitlesine kavuşmuştu. Dizi ilk bölümünden itibaren seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor.
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Cumartesi günleri ekrana gelen dizisi 'Çatı Katı Aşk' kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.
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Çatı Katı Aşk dizisinin oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Selin Şekerci dahil oldu.
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Peki Selin Şekerci kimdir?
Babası Arap, annesi Azeri asıllıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda yer aldı. İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Daha sonra İstanbul'a geldi ve dizilerde, reklamlarda oynamaya başladı.
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