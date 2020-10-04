Kanal D'nin sevilen dizisi Çatı Katı Aşk'a herkesi şaşırtan bomba transfer

Peki Selin Şekerci kimdir?

Babası Arap, annesi Azeri asıllıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda yer aldı. İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Daha sonra İstanbul'a geldi ve dizilerde, reklamlarda oynamaya başladı.