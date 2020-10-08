Kanal D'nin Sadakatsiz dizisindeki yatak sahnesi kriz çıkardı!
Kanal D'nin sona sakladığı büyük bombası Sadakatsiz ilk bölümü ile olmaz denileni yaptı ve reyting listesinde zirveye oturdu. Dizideki yatak sahnesi ise en çok konuşulan sahne oldu.
Kanal D'nin ard arda bir kaç dizinin fişini çekmesinin nedeni belli oldu. Kanal D, çarşamba akşamı ilk bölümü ile ekrana gelen dizi Sadakatsız ile en büyük bombasını patlattı. Dizi karşısında sıkı rakipleri olmasına rağmen reytinglerde fırtına gibi esti ve zirvenin sahibi oldu.
Başrollerinde bir süredir ekranlarda görünmeyen güzel oyuncu Cansu Dere (Asya), Kadın dizisinden ayrıldıktan sonra sessizliğe gömülen Caner Dindoruk (Volkan), Mucize Doktor kadrosundan çıkarılan Özge Özder (Derya) ve usta oyuncu Burak Sergen'in olduğu Sadakatsiz oyuncu kadrosu ve konusu ile sosyal medyanın da gündemi oldu.
Evli olan ve eşi Volkan tarafından aldatılan Asya'nın intikam hikayesinin anlatıldığı dizi BBC Studios’un ‘Doctor Foster’ isimli dizisinin Türkiye uyarlaması.
Cansu Dere'nin yıllara meydan okuyan duru güzelliği ve oyunculuğu ile twitter'da TT olan dizinin bir sahnesi de sosyal medyanın en çok konuşulanı oldu. Volkan ve Asya'nın ateşli yatak sahnesi ekran başındakileri ikiye böldü.