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Kanal D'nin rekor kıran dizisi İnci Taneleri için flaş karar! Dilber'e mola

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Kanal D'nin rekor kıran dizisi İnci Taneleri için flaş karar! Dilber'e mola

Pavyon danslarıyla çok konuşulan İnci Taneleri dizisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de oynadığı İnci Taneleri dizisi güçlü kadrosu ile de dikkat çekiyor. Dizide 4 hafta boyunca...

Kanal D'nin rekor kıran dizisi İnci Taneleri için flaş karar! Dilber'e mola

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de oynadığı İnci Taneleri dizisi çok ses getirdi. Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizi Ramazan ayında bir değişikliğe gitti.

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Kanal D'nin rekor kıran dizisi İnci Taneleri için flaş karar! Dilber'e mola

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hazar Ergüçlü pavyondaki dans sahneleri için hocası Elif Erol’la beraber yeni figürler çalışıyor.

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Kanal D'nin rekor kıran dizisi İnci Taneleri için flaş karar! Dilber'e mola

Yaklaşan ramazan ayı boyunca ise pavyon dansı sahnelerine yer verilmeyeceği konuşuluyor. Bu yıl ramazan 11 Mart Pazartesi başlayıp 9 Nisan salı bitecek.

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Kanal D'nin rekor kıran dizisi İnci Taneleri için flaş karar! Dilber'e mola

İnci Taneleri dizisinde 4 hafta pavyon sahneleri yer almayacak.

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