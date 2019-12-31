Kanal D'nin iddialı dizisinin fişi çekildi final bile yapamadı yayından kaldırıldı
Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından olan dizi, ekranlara final dahi yapamadan veda etti.
Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayımlanmaya başlayan, iddialı dizi 6. bölümün ardından sürpriz bir kararla ekrana veda etti. Final bile yapamayan dizi apar topar yayından kaldırıldı. İzleyici neye uğradığını şaşırdı.
Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un başrollerde oynadığı Azize, tecavüz sahnesiyle çok konuşulmuş, eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Yılbaşı nedeniyle tatile giren Azize ekibi 7. bölümün çekimlerine hazırlanırken final haberi geldi.
Mustafa Avkıran, Başak Daşman, Selen Öztürk, Duygu Sarışın ve Orhan Kılıç gibi ünlü isimlerin de rol aldığı dizi ekibi tatile çıktığı için vedalaşamadı.
Kanal D'de ilk olarak salı akşamları yayınlanmaya başlayan Azize, reytinglerde beklenen sonucu alamayınca flaş bir kararla gün değişikliğine gitmişti. Cumartesi gününe alınan diziyi gün değişikliği de kurtarmadı.