Kanal D'den olay Hekimoğlu hamlesi! Yeni karar ters köşe yaptı

Koronavirüs illetinin ülkemizde giderek yayılmasını ardından dizi setleri bir bir durmuş ve yaklaşık 1.5 ay dizilerin eski bölümleri yayınlanmıştı. Sekteye uğrayan dizilerden biri de Altın Küre ödüllü House M.D’nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu oldu.