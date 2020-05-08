Kanal D'den olay Hekimoğlu hamlesi! Yeni karar ters köşe yaptı
Birbirinden başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici kadrosu ile Kanal D'nin en çok izlenen yapımları arasına giren Hekimoğlu dizisinden yeni haberler var.
Yayınlandığı ilk günden beri Kanal D ekranlarında salı akşamları ilgiyle izlenen dizi Hekimoğlu'ndan hayranlarını sevindirecek yeni karar geldi. Dizinin sessiz sedasız sezon finali yaptığı iddia edilmişti ama sabırsızlıkla yeni bölümleri bekleyenleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekimleri yapılan Hekimoğlu dizisinde özellikle Doktor Ateş yani Timuçin Esen'in oyunculuğu her hafta olay oluyordu. Dizinin baş kahramanının yanı sıra dizide Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay ve Güven Kıraç göz dolduran diğer oyuncular arasındaydı.
Koronavirüs illetinin ülkemizde giderek yayılmasını ardından dizi setleri bir bir durmuş ve yaklaşık 1.5 ay dizilerin eski bölümleri yayınlanmıştı. Sekteye uğrayan dizilerden biri de Altın Küre ödüllü House M.D’nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu oldu.
Dizinin sessiz sedasız sezon finali yaptığı haberi dizinin sevenlerini üzmüştü. Yapımcı bu iddiaları doğrulamasa da sosyal medyada dizinin yeni bölümlerinin ekim ayının başında ekrana geleceği konuşuluyordu.