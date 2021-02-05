Kanal D'deki Hekimoğlu'nun yıldızı Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise'yi öpücüklere boğdu

Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrılığını anlatırken şunları söylemişti:

"Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz."