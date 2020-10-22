Kanal D'de Sadakatsiz dizisindeki 'çok eşlilik' sahnesi 'yok artık' dedirtti
Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'in son bölümündeki çok eşlilik diyaloğu tepki yarattı. Dizide Caner Cindoruk'un hayat verdiği Volkan karakterinin iki kadını da sevdiğini söylemesi izleyenleri sinirden deliye döndürdü.
Kanal D'nin yeni dizisi dizisi Sadakatsiz, dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle yine herkesi ekranlara kilitledi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, Doctor Foster adlı yabancı diziden uyarlama olan Sadakatsiz, sosyal medyada da en çok konuşulanlar konulardan biri oldu.
Sadakatsiz dizisinin son bölümünde Cansu Dere'nin hayat verdiği Asya karakteri, kendisini aldatan eşi Volkan'a bir şans daha verdi. Fakat Volkan'ın sözleriyle umutlanan Asya'nın hayalleri çok kısa sürdü.
Volkan'ı ayrıldığını söylediği Derin'le yeniden görüşürken yakalayan Asya, banka hesaplarını incelediğinde bir şok daha yaşadı. Boşanmak için avukata başvuran Asya, daha sonra ise banka hesapları ve Volkan'ın harcamalarıyla ilgili inceleme yaptı. Volkan'ın çocuklarının eğitimi için ayırdıkları parayı çektiğini ve Derin ile buluşmak için bir ev de aldığını öğrenen Asya yıkıldı.
Kocasının Derin ile 3 aydır birlikte olduğunu sanan Asya, Derin ile konuşmasında ilişkilerinin 2 yıldır sürdüğünü de öğrendi. Asya kendisine yapılan büyük ihanete intikam alarak yanıt verme yolunu seçti.