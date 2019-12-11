Kanal D'de fragmanı yayınlanmasına rağmen yayından kaldırıldı MasterChef'e rakipti
Kanal D ekranlarında 3. fragmanı yayınlanan yapım, bir anda yayından kaldırıldı, MasterChef' rakip deniyordu herkes şaşırdı.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'e rakip olarak Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan program, reytinglerde dibi görünce yeni fragmanı yayınlanmasına rağmen yayından kaldırıldı, final kararı aldı.
Geçtiğimiz hafta yarışmadaki iki ünlü şefin işine son verildiği Chef's Arena, fragmanı yayınlanmasına rağmen yayından kaldırıldı. MasterChef'e rakip olarak gösterilen yarışma, istenilen başarıyı elde edemeyerek reyting sıralamasında 50'inci oldu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Chefs Arena'da ünlü şefler Pınar İshakoğlu ve Sina Büdeyr'in kaptanlığındaki yarışmacılar, hünerlerini sergileyerek yaptığı yemekleri restoran patronu Batuhan Piatti'nin misafirlerine sunuyor.
Formatıyla dikkat çeken ve TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'e rakip olarak olarak gösterilen yarışma, reyting sıralamasında istenilen başarıya ulaşamayınca final kararı alındı.