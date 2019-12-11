Kanal D'de fragmanı yayınlanmasına rağmen yayından kaldırıldı MasterChef'e rakipti

Geçtiğimiz hafta yarışmadaki iki ünlü şefin işine son verildiği Chef's Arena, fragmanı yayınlanmasına rağmen yayından kaldırıldı. MasterChef'e rakip olarak gösterilen yarışma, istenilen başarıyı elde edemeyerek reyting sıralamasında 50'inci oldu.