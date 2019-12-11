Kanal D'de fragmanı yayınlanmasına rağmen yayından kaldırıldı MasterChef'e rakipti

Kanal D ekranlarında 3. fragmanı yayınlanan yapım, bir anda yayından kaldırıldı, MasterChef' rakip deniyordu herkes şaşırdı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'e rakip olarak Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan program, reytinglerde dibi görünce yeni fragmanı yayınlanmasına rağmen yayından kaldırıldı, final kararı aldı. 

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Geçtiğimiz hafta yarışmadaki iki ünlü şefin işine son verildiği Chef's Arena, fragmanı yayınlanmasına rağmen yayından kaldırıldı. MasterChef'e rakip olarak gösterilen yarışma, istenilen başarıyı elde edemeyerek reyting sıralamasında 50'inci oldu.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Chefs Arena'da ünlü şefler Pınar İshakoğlu ve Sina Büdeyr'in kaptanlığındaki yarışmacılar, hünerlerini sergileyerek yaptığı yemekleri restoran patronu Batuhan Piatti'nin misafirlerine sunuyor. 

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Formatıyla dikkat çeken ve TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'e rakip olarak olarak gösterilen yarışma, reyting sıralamasında istenilen başarıya ulaşamayınca final kararı alındı.

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