Kanal D'de Demet Şener krizi Gelinim Mutfakta ekibini bıktırdı sunuculuğu bıraktı
Demet Akalın Gelinim Mutfakta programı sunuculuğunu bıraktı. TV8 Müge ile Gülşen ile 2. Sayfa programına konuk olan Fatih Ürek, Demet Akalın’ın, ‘Gelinim Mutfakta’yı bıraktığını, ekibi bezdirip kovdurduğunu açıkladı. Demet Akalın yayına bağlanarak küs olduğu Fatih Ürek’e çıkıştı. Akalın, yerine gelecek ismi de açıkladı.
KANAL D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının eski ve ilk sunucusu Fatih Ürek, TV8’deki 2. Sayfa programında, yeni sezonda programın sunucusu olan Demet Akalın’ın, ‘Gelinim Mutfakta’yı bıraktığını ve program ekibini bezdirip kovdurduğunu anlattı. Demet Akalın yayına bağlanarak küs olduğu Fatih Ürek’e “Çok ayıp! Böyle bir şey yapmadım. Yoğunluk nedeniyle 10 gün önce ayrıldım. Yerime Gülben Ergen veya Songul Karlı’yı almalarını önerdim” dedi. Programın yeni sunucusu ise Songül Karlı oldu.
Geçtiğimiz sezon Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta’yı sunan Fatih Ürek, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Ürek, bir dönem çok yakın dostu olan Demet Akalın ile ilgili bombayı canlı yayında patlattı. Ürek, Demet Akalın’ın Gelinim Mutfakta’dan ayrılacağını açıkladı.
Songül Karlı programın yeni sunucusu oldu
Fatih Ürek Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programında bu konuyu açıklayınca Akalın canlı yayına bağlandı ve küs olduğu eski arkadaşı Fatih Ürek'e isyan etti. Akalın, ayrıldığı program için yerine Gülben Ergen ya da Songül Karlı'nın gelmesini tavsiye ettiğini de duyurdu.
"O hiçbir şey bilmeden benim adıma neden konuşuyor?"
Akalın programa bağlanarak "O hiçbir şey bilmeden benim adıma neden konuşuyor?" diyerek tepki gösterdi.