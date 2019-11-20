Kanal D yeni dizisi Azize hamamdaki tecavüzle reytinge oynadı izleyici kızgın
Kanal D 'deki Azize'de Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un başrolde olduğu dizide tecavüz sahnesi izleyeni irkiltti.
Kolay reyting hedefleyen diziler kervanına Kanal D''nin Azize'si de katıldı. Tanıtımları haftalar önce Kanal D ekranlarında dönmeye başlayan dizi Azize ilk bölümünde tecavüzle izleyici avlamaya çalıştı. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldırım gibi güçlü oyuncu kadrosu olan dizinin hamam sahnesi olay oldu! Sosyal medyada gecenin konusu oldu.
Oyunculuklar alkış topladı: Hande Erçel'in hayat verdiği Azize karakterinin intikam ve aşk dolu hikayesini konu alan dizi salı akşamına adınız yazdırdı. Oyunculuk performanslarının alkış topladığı dizi senaryosu ile de büyük ilgi gördü.
Hamamda tecavüz sahnesi: Fakat dizinin sonlarına doğru yaşanan hamamda tecavüz sahnesi izleyiciyi kızdırdı. Azize'nin Mustafa Yıldıran’ın canlandırdığı Balkan karakteri tarafından hamamda tecavüze uğraması seyirciyi ikiye böldü.
Seyirci ikiye bölündü: Kadına şiddetin giderek arttığı bu günlerde böyle bir sahneyi çok yersiz olduğunu düşünen seyirci sosyal medyada tepkisini dile getirdi.