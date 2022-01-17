KANAL D Yargı son bölümde KPSS sahnesi olay! 95 alan kız mülakatta elendi dilekçe yazamadı

KANAL D'de yayınlandığı ilk günden bu yana izlenme rekorları kıran Yargı dizisinin son bölümünde KPSS göndermesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Yargı'nın 16. bölümünde KPSS sınavı üzerinden mesaj verildi. KPSS’den 95 puan almasına rağmen mülakatta elenen bir genç kızın işlendiği sahneye ‘KPSS’den 95 aldım ama mülakatta elendim’ sözleri damgasını vurdu.