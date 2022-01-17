KANAL D Yargı son bölümde KPSS sahnesi olay! 95 alan kız mülakatta elendi dilekçe yazamadı
KANAL'de yayınlanan Yargı dizisinin 16. bölümünde çok konuşulacak KPSS göndermesi... Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in, KPSS'den 95 alıp mülakatta elendiğini söyleyen kız ile diyaloğu dikkat çekti.
KANAL D'de yayınlandığı ilk günden bu yana izlenme rekorları kıran Yargı dizisinin son bölümünde KPSS göndermesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Yargı'nın 16. bölümünde KPSS sınavı üzerinden mesaj verildi. KPSS’den 95 puan almasına rağmen mülakatta elenen bir genç kızın işlendiği sahneye ‘KPSS’den 95 aldım ama mülakatta elendim’ sözleri damgasını vurdu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi 16. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun oynadığı dizide canlandırılan bir sahnede KPSS sınavından 95 puan alan bir gencin yaşadıkları izleyenlere aktarıldı.
"95 aldım ama mülakatta elendim"
Dizide Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz'in genç kıza 'Atandın mı' sorusunu yönelttiğinde, genç kızın "95 aldım ama mülakatta elendim" sözleri son dönemde sosyal medyada KPSS'den yüksek puan alıp mülakatta elendiği için isyan eden gençleri hatırlattı.