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Kanal D sunucusu Şevval Şirin'e taciz şoku! Marmaray'da yanına gelip...

Kanal D sunucusu Şevval Şirin'e taciz şoku! Marmaray'da yanına gelip...

25 yaşındaki Kanal D sunucusu Şevval Şahin, Marmaray'da yolculuk ederken yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.

Kanal D sunucusu Şevval Şirin'e taciz şoku! Marmaray'da yanına gelip...

Kanal D ekranlarında hafta sonu yayınlanan haber programı sunucusu Şevval Şirin, sosyal medya hesabından tacize uğradığını duyurdu.

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Kanal D sunucusu Şevval Şirin'e taciz şoku! Marmaray'da yanına gelip...

Suadiye'de Marmaray’ın önünce arkadaşını beklediğini ifade eden Kanal D haber muhabiri Şevval Şirin, o sırada yanına gelen bir adamın tanışmaya çalıştığını belirtti.

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Kanal D sunucusu Şevval Şirin'e taciz şoku! Marmaray'da yanına gelip...

Adamın teklifini geri çeviren Şirin, ısrarlı tavrını devam ettiren adama aynı yanıtı verdiğinde hem küfür işitip hem de tehdit edildiğini aktardı.

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Kanal D sunucusu Şevval Şirin'e taciz şoku! Marmaray'da yanına gelip...

Şirin, bir kadının normal bir saatte bile, sokakta tek başına güvende olamadığını vurguladı.

Şevval Şirin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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