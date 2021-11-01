Kanal D sunucusu Şevval Şirin'e taciz şoku! Marmaray'da yanına gelip...
25 yaşındaki Kanal D sunucusu Şevval Şahin, Marmaray'da yolculuk ederken yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.
Kanal D ekranlarında hafta sonu yayınlanan haber programı sunucusu Şevval Şirin, sosyal medya hesabından tacize uğradığını duyurdu.
Suadiye'de Marmaray’ın önünce arkadaşını beklediğini ifade eden Kanal D haber muhabiri Şevval Şirin, o sırada yanına gelen bir adamın tanışmaya çalıştığını belirtti.
Adamın teklifini geri çeviren Şirin, ısrarlı tavrını devam ettiren adama aynı yanıtı verdiğinde hem küfür işitip hem de tehdit edildiğini aktardı.
Şirin, bir kadının normal bir saatte bile, sokakta tek başına güvende olamadığını vurguladı.
Şevval Şirin paylaşımında şu ifadeleri kullandı: