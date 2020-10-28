Kanal D sonunu getirdi Sadakatsiz fenomen dizinin ipini çekti!

Kış döneminin yaklaşması ile birlikte birçok kanal yeni dizileri bir bir yayına almaya başladı. Şüphesiz en iyi giriş yapan dizilerden biri de Kanal D'nin son bombası olarak görülen Sadakatiz oldu. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi reytinglerde zirveyi zorlayan Star'ın Güvercin'ini yerinden etti.