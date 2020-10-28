Kanal D sonunu getirdi Sadakatsiz fenomen dizinin ipini çekti!
Kanal D Sadakatsiz'i yayına sokmasının ardından çarşamba akşamları yayınlanan birçok dizinin papucu dama atıldı ve diziler bir bir erken final kararını almaya başladı. Son olarak Sadakatsiz dizisi Star'ın fenomen olan dizisi Güvercin'in ipini çekti.
Kış döneminin yaklaşması ile birlikte birçok kanal yeni dizileri bir bir yayına almaya başladı. Şüphesiz en iyi giriş yapan dizilerden biri de Kanal D'nin son bombası olarak görülen Sadakatiz oldu. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi reytinglerde zirveyi zorlayan Star'ın Güvercin'ini yerinden etti.
Yayınlandığı ilk haftalarda hem seyircinin hem de kanalın yüzünü güldüren Güvercin dizisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyordu yayınlanan her bölüm büyük bir ilgiyle takip ediliyordu.
Fakat zamanlar Güvercin dizisinin senaryosunun zayıflaması ve Kanal D'nin Sadakatsiz dizisini yayına sokması işleri iyice zora soktu ve bir zamanlar fenomen olan dizi erken finan kararı aldı. Dizi yarın, yani 28 Ekim çarşamba günü 16. bölümü ile final yapacak.
Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar ve Nursel Köse’nin yer aldığı Güvercin dizisi geçen sezon ekranlara gelmeye başlamıştı.