Kanal D son bir şans vermişti olmadı o dizi için final kararı verildi
Televizyon ekranlarında yaprak dökümü sürüyor. Kanal D'nin son bir şans verdiği dizisi için final kararı verildi.
Yeni sezonda yeni başlayan bazı dizilerin ekran maceraları oldukça kısa oldu. Kanal D'nin yeni dizisi de reytinglerde bir türlü yükselmeyince olanlar oldu. Son bir şans verdiği dizi final yapmaya hazırlanıyor.
Kanal D ekranlarına gelen Yeni Hayat dizisinin adım adım finale gittiği öne sürüldü. 8. bölüm fragmanının yayınlanmasından sonra gözler bir kez daha Yeni Hayat dizisine çevrildi.
Genel hikayesini Elif Usman’ın yazdığı, yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru yaptığı Yeni Hayat dizisinin ekranlara vede edeceği magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Başrollerini Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı dizisinin sözleşmesinin uzatılmamasına karar verildi.
Pandemi nedeniyle yayını aylarca ertelenen dizinin 8. bölüm için alınan final kararı iptal edilmiş, Kanal D gelen yoğun seyirci baskısı nedeniyle diziye bir şans daha vermişti.