Kanal D Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen yerine Neslihan Atagül transferi
KANAL D Sadakatsiz dizisinin yeni sezonunda rekortmen dizinin ilerleyen bölümlerinde Derin'i canlandıran Melis Sezen'in senaryo gereğince ölerek diziden ayrılacağı iddia edilirken yerine gelecek ismin Neslihan Atagül olacağı konuşuluyor.
KANAL D ekranlarının rekortmen dizilerinden Sadakatsiz 2. yeni sezona hazırlanırken bombalarda peş peşe patlamaya hazırlanıyor. Yeni sezonun ilerleyen bölümlerinde Derin'in senaryo gereğince ölerek diziden ayrılacağı iddia edilirken yerine gelecek isim şok etkisi yaratıyor.
Başrollerinde Cansu Dere ile Caner Cindoruk’un oynadığı Sadakatsiz dizisinde 2. yeni sezon için geri sayım devam ederken son gelen haberler şimdiden izleyiciyi kahretmeye yetiyor.
Senaryo gereğince yeni sezonda Derin karakterini canlandıran Melis Sezen’in diziden ayrılacağı iddia edilirken yerine de Sefirin Kızı’nda Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül’ün geleceği konuşuluyor.
Bağırsak sendromu hastalığına yakalanan ve bir süredir dinlenerek hayatına devam eden Atagül’ün kendisini biraz toparladığı gözlemlenirken pandemi nedeniylede kendisine daha önce gelen dizi tekliflerini geri çevirdiği ifade edildi. Asıl bomba ise daha sonrasında patladı. Kanal D’de yayınlanan ve başrollerinde Cansu Dere ile Caner Cindoruk’un oynadığı Sadakatsiz dizisinin yeni sezonu için teklif aldığı iddia edilen Atagül’ün bu konuda düşünmek için biraz süre istediği kulislerden gelen son bilgilerden birisi oldu. Daha öncesinde Sadakatsiz dizisi için Hülya Avşar’ın da kadroya dahil edileceği iddia edilmiş ancak bu yönde bir adım atılmamıştı.