Kanal D Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen yerine Neslihan Atagül transferi

Bağırsak sendromu hastalığına yakalanan ve bir süredir dinlenerek hayatına devam eden Atagül’ün kendisini biraz toparladığı gözlemlenirken pandemi nedeniylede kendisine daha önce gelen dizi tekliflerini geri çevirdiği ifade edildi. Asıl bomba ise daha sonrasında patladı. Kanal D’de yayınlanan ve başrollerinde Cansu Dere ile Caner Cindoruk’un oynadığı Sadakatsiz dizisinin yeni sezonu için teklif aldığı iddia edilen Atagül’ün bu konuda düşünmek için biraz süre istediği kulislerden gelen son bilgilerden birisi oldu. Daha öncesinde Sadakatsiz dizisi için Hülya Avşar’ın da kadroya dahil edileceği iddia edilmiş ancak bu yönde bir adım atılmamıştı.