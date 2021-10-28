KANAL D Sadakatsiz son bölüm Twitter'da TT oldu Asya-Aras el ele Volkan'ı delirtti

KANAL D ekranlarında her Çarşamba ekranlara gelen Sadakatsiz dizisi son bölümüyle yine hem reytingleri hem de sosyal medyayı yıktı geçti... Her hafta çarşamba akşamı dizi severlerin karşısına çıkan Sadakatsiz'in son bölümü Twitter'da TT oldu. Diziye dahil olan Aras'ın Asya'ya ilgisi, karşı tarafta da karşılık buldu. İkili arasındaki tüm olanlara şahit olan, Asya ve Aras'ın el ele Bahar'ın bebeğinin partisine geldiğini gören Volkan ise Asya'yı kaybetme korkusuyla ne yapacağını şaşırdı. "Tarih tekerrür etti ve Asya'nın ahı yerde kalmadı" dedirten bir sahne yaşandı; bir önceki bölümde Asya ve Aras'ı öpüşürken görüp çıldıran Volkan, Asya'nın kendisini aldatırken düştüğü duruma düştü, bu kez de Asya ve Aras'ı el ele gören Volkann kıskançlıktan ne yapacağını bilemedi. İşte Sadakatsiz 36. bölümde yaşananlar ve sosyal medyada öne çıkan paylaşımlar...