KANAL D 'Maske Kimsin Sen'i sunacak olan Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'ye Melis Sezen şoku!
KANAL D'de yayınlanacak olan 'Maske Kimsin Sen' yarışması daha başlamadan hakkında spekülasyonlar patladı. Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece'nin jüri koltuğunda olacağı konuşulan yarışma programında daha başlamadan değişiklik kararı alındığı, Ece'nin yerine Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in yer alacağı kulislerde bomba etkisi yarattı.
KANAL D'de yayınlanacak olan dünyaca ünlü bir fortmatın Türkiye versiyonu olacak olan 'Maske Kimsin Sen' isimli yarışma programı daha başlamadan magazin gündeminde... Türkiye’nin ünlü isimlerinin, farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söyleyeceği yarışmada, iddiaya göre, Eda Ece'nin oturacağı jüri koltuğuna Sadakatsiz ile yıldızı parlayan Melis Sezen oturacak.
Maske Kimsin Sen formatı ne?
Kanal D’nin yeni yarışma programı “Maske Kimsin Sen?”, tüm dünyada fenomen haline gelen “The Masked Singer”ın yerli versiyonu olan program, çok yakında başlayacak. Medyapım imzalı programda Türkiye’nin en ünlü isimleri, farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söyleyecek. Hem dedektiflik yapacak ünlü jüri üyeleri hem de stüdyodaki seyirciler, yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
Yarışma başlamadan spekülasyonlar patladı
Başarılı oyuncu Tansel Öngel’in sunacağı, yönetmenliğini Ebru Yalçın’ın üstlendiği programda gösterdiği performansla stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacı, maskesini çıkararak yarışmaya veda edecek. Çekimleri son hızla devam eden “Maske Kimsin Sen?” çok yakında ekranda olacak. Ancak yarışma daha başlamadan hakkında çok sayıda spekülatif iddia gündeme geldi.
Eda Ece'nin koltuğunu Melis Sezen kaptı!
Yakında Kanal D ekranlarında başlayacak olan “Maske Kimsin Sen?” yarışmasında dedektif ünlü koltuğunda oturacak isimlerden biri Eda Ece’ydi fakat son dakika bir değişiklikle koltuğa Melis Sezen getirildi.