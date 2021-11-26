KANAL D 'Maske Kimsin Sen'i sunacak olan Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'ye Melis Sezen şoku!

Maske Kimsin Sen formatı ne?

Kanal D’nin yeni yarışma programı “Maske Kimsin Sen?”, tüm dünyada fenomen haline gelen “The Masked Singer”ın yerli versiyonu olan program, çok yakında başlayacak. Medyapım imzalı programda Türkiye’nin en ünlü isimleri, farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söyleyecek. Hem dedektiflik yapacak ünlü jüri üyeleri hem de stüdyodaki seyirciler, yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.