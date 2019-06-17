Kanal D Leke dizisi hakkında flaş gelişme! Apar topar final kararı verilmişti ama...

Ancak Kanal D, flaş bir değişikliğe imza atarak dizinin final değil de 'sezon finali' yapmasını uygun gördü. Leke severler bu haberle havalara uçarken, dizinin yeni sezon bölümlerinde de aynı reyting sonuçlarını elde etmesi halinde bu sefer gözünün yaşına bakılmayacak.