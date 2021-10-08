Kanal D Her yolu denedi tutmadı dizisi TRT'deki Masumlar Apartmanı'na yem oldu

Rekabetin iyice kızıştığı, kanalların reyting savaşına girdiği yeni sezon, birçok dizi için olaylı başladı. Sevilen dizilerin yeni sezon bölümlerinin yayınlanmasının ardından yaz sezonunda ekran macerasına başlayan birçok dizinin ipi çekildi ve erken final yaptı.