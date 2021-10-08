Kanal D Her yolu denedi tutmadı dizisi TRT'deki Masumlar Apartmanı'na yem oldu
Ekranlarda yeni sezonun başlaması ile birlikte reyting savaşı iyice kızıştı. Bazı diziler seyirciyi ele geçirirken bazı dizilerde ard arda yaprak dökümü başladı. Show TV, Star, FOX derken bir final kararı da Kanal D'den geldi. Yaz döneminde başlayan gençlik dizisi Baht Oyunu final yapıyor.
Rekabetin iyice kızıştığı, kanalların reyting savaşına girdiği yeni sezon, birçok dizi için olaylı başladı. Sevilen dizilerin yeni sezon bölümlerinin yayınlanmasının ardından yaz sezonunda ekran macerasına başlayan birçok dizinin ipi çekildi ve erken final yaptı.
Show TV, FOX, Star TV derken bir erken veda da yazın başlayan gençlik dizisi Baht Oyunu'ndan geldi. Yayınlandığı ilk bölümlerde büyük ilgi gören ve kanalın reyting listesinde yüzünü güldüren diziler tersine döndü.
Salı akşamlarına adını yazdıran TRT dizisi Masumlar Apartmanı'nın 2. sezonunun başlamasının ardından elindeki seyirciyi kaptıran Baht Oyunu için kaçınılmaz son geldi. Kanal D final kararını resmen duyurdu.
Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel’in ilk önce partner sonrasında da sevgili oldukları Baht Oyunu dizisi eğlenceli, romantik komedi tarzındaki hikayesi ile çok sevildi. Dizinin 17. bölümüyle 12 Ekim Salı akşamı final yapacak