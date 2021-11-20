KANAL D Gelinim Mutfakta'da Lerzan Mutlu'dan reyting rekoru

KANAL D’nin hafta içi her gün ekrana gelen, fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın sunucu konseptinin değişmesinin ardından alınan yeni kararla, yarışma her hafta baka bir ünlü tarafından sunuluyor. Demet Akalın'ın programı bırakmasının ardından, Songül Karlı, Safiye Soyman ve Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Gelinim Mutfakta'yı bu hafta sunan isim Lerzan Mutlu oldu. Mutlu, düşük giden program reytinglerini, okulların kapalı olmasına rağmen fırlattı.