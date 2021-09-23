KANAL D Ece Üner ile Susma'da gözyaşları sel oldu 4 yıldır görmediği ablasına kavuştu

Uzman psikiyatrist Prof. Dr. Tanju Sürmeli ve Av. Mustafa Tırtır’ın da danışman olarak yer aldığı “Ece Üner İle Susma”da filmleri aratmayan bir kavuşma yaşandı ve bu kavuşmayla beraber 'yok artık' dedirten bir dolandırıcılık hikayesi de ortaya çıktı.