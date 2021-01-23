Kanal D dizisini kimse kurtaramadı erken final kararı hayranları üzdü
Kanal D dizisi, televizyon ekranlarındaki reyting savaşında yenildi. Dizide yapılan tüm değişikliklere rağmen final kararı verildi.
Reyting canavarı bir diziyi daha harcadı. Televizyon ekranlarındaki sıkı rekabet arasında kurtarılmak için birçok hamle yapılan Kanal D dizisi için umutlar tükenince final kararı alındı. Oyuncuların hayranları, bu duruma bir hayli üzüldü.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Babam Çok Değişti dizisi reyting canavarına mağlup oldu. İsmini Babam Çok Değişti olarak değiştiren dizi final yapmaktan kurtulamadı.
İlk olarak "İyi Aile Babası" ismiyle ekranlara gelen başrollerinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar'ın yer aldığı dizi 5. bölüm itibarıyla senaristini değiştirmiş ve Birol Güven ile yoluna devam etme kararı almıştı.
İyi Aile Babası ismiyle 5 bölüm ekranlara gelen ve yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu dizi reytingde istenilen sonuçları veremeyince senarist ve isim değişikliğine gitmiş, senaryoyu Birol Güven'e emanet etmişti.