Kanal D dizisi Arka Sokaklar'dan Camdaki Kız'a transfer Yüsra Geyik kadroda!
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanan Camdaki Kız, son dönemin ilgiyle izlenen televizyon dizileri arasındaki yerini yayına başladığı gündem itibaren korumaya devam ediyor. Dizi hakkında gelen son haberler ise seyirciyi heyecanlandırdı.
Kanal D ekranlarından yayınlanan ve Burcu Biricik, Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'ın kadrosuna 15 sene boyunca Arka Sokaklar dizisinde yer alan Yüsra Geyik katıldı.
Birçok dizi son zamanlarda ekranlarda tutunamazken Camdaki Kız, büyük bir başarı elde etti. Bu başarının karşılığını da karşılığını da elbette ki reyting sonuçlarıyla da alıyor.
Sürekli gündemimizde olan dizi hakkında geçtiğimiz günlerde ortalığı epey karıştıran bir iddia ortaya atılmıştı. Başrol oyuncularından Burcu Biricik'in diziden ayrılacağı söylenmişti.
Biricik'in yerine de Sefirin Kızı'ndan sağlık sorunları nedeniyle ani bir şekilde ayrılan Neslihan Atagül'ün geçeceği belirtilmişti.